OPPOSIZIONI RF: "Vaccinarsi dovrebbe essere un obbligo morale"

“Scegliamo di vaccinarci, salviamoci l'un l'altro!” Come Libera, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello accorato ai cittadini per l'adesione alla campagna vaccinale, anche Repubblica Futura invita a misurare concretamente il significato dell'espressione 'senso civico' in questa situazione pandemica: “quando si parla di malattie altamente contagiose e potenzialmente molto pericolose, - sottolinea - vaccinarsi dovrebbe essere un obbligo morale, per non nuocere – spiegano – a coloro che non si sono potuti vaccinare per ragioni mediche, o a quelli che a causa di malattie sono trattati con farmaci che riducono o annullano la risposta immunitaria. Da qui – conclude RF - dovrebbe nascere il dovere morale di vaccinarsi, qualora non dovesse essere sufficiente un’analisi razionale e una fiducia negli uomini e donne di scienza che grazie alle loro competenze ci stanno offrendo l’unica arma efficace contro il Covid-19”.

