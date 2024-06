SAN MARINO RF, verso il 9 giugno: “Lavoriamo per futuro di tutti i sammarinesi, non solo di qualcuno” Per Nicola Renzi la prossima deve essere una legislatura costituente, ma quello che si sta apparecchiando è un governo fotocopia di quello uscente con Libera/PS al posto di Rete

Non è solo la crisi economica a mettere a repentaglio il futuro di San Marino, ma il vuoto sociale, il clientelismo e il dossieraggio, tutto accettato come se fosse cosa sana e dovuta. Mara Valentini va dritta al punto a meno di 48 ore dalla chiusura della campagna elettorale. Il lavoro fatto da Repubblica Futura in queste settimane, spiega, si è focalizzato nel sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini per risollevare una democrazia smarrita.

Diretto su cosa non ha funzionato nell'ultima legislatura Roberto Giorgetti: “L'ultimo governo è nato con poche idee, ma soprattutto contro qualcuno, noi di RF”. Dal caos bollette, alle problematiche della COT le criticità evidenziate: “Dopo un'esperienza fallimentare di questo tipo – afferma – è necessario pensare al futuro in prospettiva”.

La campagna elettorale di tanti basata su diffamazioni, calunnie e distorsioni contro RF, aggiunge Enrico Carattoni, evidenzia carenze di contenuti e proposte. La vera domanda da fare, sottolinea, è una sola: “Come mai oggi si sta peggio rispetto al 2019?”.

Per Nicola Renzi la prossima deve essere una legislatura costituente, ma quello che si sta apparecchiando è un governo fotocopia di quello uscente con Libera/PS al posto di Rete: “Niente di illecito – rimarca – ma va detto chiaramente ai cittadini. Ogni voto dato a RF servirà a far fallire questo progetto”.

"Non sappiamo ovviamente che ruolo avremo nella prossima legislatura - conclude Giorgetti - certo è che saremo qui a proporre soluzioni, a cercare di ragionare con tutti e pensare di lavorare per il futuro di tutti i sammarinesi, non solo di qualcuno".

Nel servizio l'intervista a Roberto Giorgetti (Presidente Repubblica Futura)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: