RF vuole vederci chiaro sui costi a carico della parte pubblica per la crisi dell'Alluminio Sammarinese.

Repubblica Futura torna sulle “Disposizioni per favorire il salvataggio d’impresa”, presentate dal Governo in assestamento di bilancio. L'emendamento – ricorda - è stato approvato dalla sola maggioranza senza il concorso dell’opposizione, che non ha partecipato alla votazione in quanto l'Esecutivo – scrive RF - non ha risposto ai quesiti dell’Aula sui costi complessivi a carico della parte pubblica nella gestione della crisi d’impresa che ha afflitto l'Alluminio Sammarinese, “vera ed unica ragione dell’inserimento di tale nuovo articolo in sede di seconda lettura dell’assestamento”.

Il partito chiede dunque lumi sui diversi interventi sottolineando che, con delibera del Congresso del 30 luglio, è stata autorizzata la transazione di importi “non precisati” dovuti da Alluminio Sammarinese in favore di AASS e ISS. Per avere contezza delle cifre, RF ha già depositato una interrogazione, e stigmatizza le “dichiarazioni entusiastiche del Governo, che ha fatto credere alla cittadinanza che tale crisi si sia chiusa grazie a trattative fra privati e con ben pochi oneri a carico della parte pubblica”.

