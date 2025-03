Una delegazione sammarinese, composta dai consiglieri Oscar Mina e Katia Savoretti, ha partecipato a Strasburgo alla Conferenza Europea dei Presidenti dei Parlamenti. Al centro dell'appuntamento internazionale: “la libertà di espressione in un periodo di polarizzazione e di incertezza”, “la salvaguardia della democrazia” ed infine “la violenza contro le personalità politiche”. Mina ha sottolineato come la democrazia sia minacciata da populismo e autoritarismo, ribadendo la necessità di rafforzare istituzioni, libertà di stampa e partecipazione civica. Ha denunciato la disinformazione come arma di guerra, citando la propaganda russa nel conflitto ucraino. Savoretti ha evidenziato l’aumento della violenza contro i politici, alimentata da odio online e polarizzazione, richiedendo misure di protezione efficaci. Entrambi hanno riaffermato l'impegno di San Marino nella difesa dei valori democratici.

