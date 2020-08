Riapertura scuole: Libera lamenta l'assenza di protocolli e invita il Governo a copiare l'Italia

In vista dell'avvio dell'anno scolastico, che a san Marino è fissato per il 7 settembre, Libera ribadisce le critiche al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, affermando che nessuno conosce ancora le modalità della riapertura, su accessi differenziati o normali, refezione a turni, mascherine, trasporto scolastico e altri aspetti, come la misurazione della temperatura.

Per Libera le famiglie non sono messe in condizione di organizzarsi e neppure gli insegnanti e quindi il Governo sammarinese farebbe bene a copiare le indicazioni decise in Italia, dove le scuole riaprono una settimana dopo, visto che da noi ancora mancano i protocolli e le linee guida.