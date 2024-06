SAN MARINO-ITALIA Ricevimento Festa della Repubblica, ambasciatore Colaceci: "Grande gioia celebrarla a San Marino" Festeggiamenti che rafforzano i legami tra i due Paesi, in un periodo storico di avvicinamento all'Europa per il Titano

Una riflessione sui valori dell'uguaglianza e della solidarietà, fondamentali per una Repubblica. Su questo si sofferma l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, con riferimento alle celebrazioni del 2 giugno. In Ambasciata il ricevimento con le massime autorità politiche, civili e militari del territorio. Per Colaceci è la prima festa della Repubblica italiana da ambasciatore sul Titano. Un appuntamento che conferma la solidità delle relazioni tra i due Paesi, specie dopo la visita del presidente Sergio Mattarella lo scorso dicembre.

"Repubblica e comunità rappresentano grandissimi valori - afferma Colaceci -. Lo abbiamo affermato il 2 giugno con forza e i sammarinesi, a loro volta, molti secoli fa. Festeggiare qui è una grande gioia". "Un quadro di rapporti migliorato considerevolmente - aggiunge il segretario agli Esteri, Luca Beccari - e dobbiamo essere in grado di cogliere maggiormente le opportunità dai legami con Italia ed Europa. L'Italia, dall'altra parte, soprattutto a livello amministrativo e di autorità, deve capire che San Marino è un partner importante e affidabile. Tutto ciò politicamente già avviene".

Celebrazioni che, nel 2024, cadono in un periodo particolare con, nello stesso fine settimana, le elezioni Europee e, per San Marino, le politiche, in un passaggio storico per il Titano segnato dall'Accordo di associazione. "Qualunque combinazione uscirà dalla nostra consultazione elettorale - commenta Beccari - confermerà questi passaggi. Solo un pazzo metterebbe in discussione il lavoro fatto con Italia ed Europa. Dalle europee ci aspettiamo un Parlamento e una Commissione che continui a credere nell'importanza dei rapporti con i piccoli Stati".

Nel servizio le interviste a Fabrizio Colaceci (ambasciatore d'Italia a San Marino) e Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: