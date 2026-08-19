DIBATTITO Riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali, Rossini: “Servono regole chiare” Il consigliere Psd invita a definire "regole prudenti, equilibrate, scritte bene" in vista dell’esame delle due Istanze d’Arengo a settembre. Atteso nei prossimi giorni sul tema anche un pronunciamento del Collegio Garante

Riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali, Rossini: “Servono regole chiare”.

"Quando un bambino ha costruito un legame stabile con chi lo cresce, lo Stato dovrebbe cercare di proteggerlo. A settembre discuteremo insieme come farlo". Così il consigliere del Psd Tomaso Rossini interviene a proposito del riconoscimento dei figli nelle famiglie omogenitoriali.



Sul tema la politica dovrà affrontare entro il 1° ottobre le Istanze d'Arengo n.48 e n.49, presentate dall'associazione LGBT+ 121. Le due richieste riguardano rispettivamente il riconoscimento a San Marino degli atti di nascita e di adozione formati all'estero con due genitori dello stesso sesso, e il riconoscimento della responsabilità di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali.

Rossini sottolinea che nei prossimi giorni è atteso il pronunciamento del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme su una questione che riguarda proprio il riconoscimento di questi rapporti familiari. "Le indicazioni del Collegio potranno rappresentare un riferimento importante per il legislatore", osserva il consigliere di maggioranza.

Non solo: l'Ufficio di Stato Civile ha già chiarito nella sua relazione che la normativa sammarinese vigente non disciplina espressamente queste situazioni e che i funzionari non possono introdurre autonomamente nuove regole: "La responsabilità è della politica", scrive Rossini.

Il punto di partenza per il politico non è la definizione del modello di famiglia, ma la tutela concreta dei minori: "Quando una situazione familiare esiste già e riguarda un bambino, come deve comportarsi lo Stato? Un bambino non dovrebbe scoprire proprio nei momenti difficili che una delle persone che lo ha cresciuto non ha nei suoi confronti le responsabilità e le possibilità di tutela che lui ha sempre dato per scontate."

San Marino riconosce le unioni civili dal 2018: "Oggi la realtà ci pone una domanda ulteriore", conclude Rossini, auspicando "regole prudenti, equilibrate, scritte bene, capaci di rispettare le diverse sensibilità presenti nella nostra comunità."

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