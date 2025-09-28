Riconoscimento Palestina, Beccari all'Onu: "Dal Titano un forte segnale politico e diplomatico"

Nel video la dichiarazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

“San Marino riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, all'interno di confini sicuri e riconosciuti a livello internazionale, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite”: l'annuncio del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari all'Onu viene sottolineato dagli applausi dell'Assemblea Generale.

Un piccolo Stato per una grande causa. La Repubblica di San Marino di fronte al mondo passa dalle parole ai fatti, adempiendo al mandato per il riconoscimento dello Stato di Palestina che il Consiglio all'unanimità aveva conferito al Governo solo pochi mesi fa. “Non è e non potrà mai essere una ricompensa per Hamas – scandisce il Segretario Beccari –, unendosi ad altri Paesi, San Marino intende inviare un forte segnale politico e diplomatico: il riconoscimento della Palestina è essenziale per riaffermare che la pace deve essere costruita su giustizia e uguaglianza”.

Agli applausi in Aula seguono i primi ringraziamenti ufficiali: una "coraggiosa decisione" per il ministero degli Esteri palestinese dell'Anp. La Giordania parla, in una nota, di "passo importante". Puntuale Beccari nella lettura della crisi: “La catastrofe umanitaria che si sta verificando a Gaza e in Cisgiordania – dice - rimane una delle tragedie più dolorose e durature dei nostri tempi. San Marino condanna inequivocabilmente i terribili attacchi terroristici perpetrati da Hamas il 7 ottobre e chiede ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. Allo stesso tempo, - aggiunge - ribadiamo il nostro appello per un cessate il fuoco immediato e permanente e per un accesso umanitario completo, sicuro e senza ostacoli alla popolazione civile colpita. Nulla può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese attraverso bombardamenti indiscriminati, carestia e sfollamenti”. E ancora: “La continua espansione degli insediamenti, compresi progetti altamente sensibili come E1, insieme alla devastazione di Gaza, minaccia di cancellare la possibilità stessa di pace. Se non agiamo con unità e determinazione, la visione di due popoli che vivono fianco a fianco in dignità e sicurezza andrà perduta”. "Un messaggio molto chiaro, netto, fatto di non circostanza - sottolinea Beccari - ma di azioni concrete che credo abbiano dimostrato alla comunità internazionale di San Marino non solo un ruolo attivo ma anche la forza, la determinazione di sostenere i suoi principi e le sue idee".

Passaggi anche sul conflitto russo – ucraino nella dichiarazione sammarinese, censurando l'aggressione da parte di Mosca e sostenendo “l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell’Ucraina all'interno dei confini riconosciuti a livello internazionale”. In evidenza il ruolo del multilateralismo, i rischi legati al nucleare, le conseguenze del cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030. "C'è la necessità di contribuire tutti con le nostre forze sia con un contributo di idee, di lavoro e anche dove è necessario finanziariamente per sostenere le organizzazioni internazionali che sono chiamate oggi a svolgere un compito veramente difficile" - conclude il Segretario di Stato agli Esteri.

Nel video la dichiarazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

Il discorso integrale











