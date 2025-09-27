Riconoscimento Palestina: oggi è il giorno del discorso del Segretario Beccari all'Onu

L'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari

Grande attesa per l'intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In serata, dalle 21.00 ora italiana, Luca Beccari annuncerà al mondo il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di San Marino.

Intanto fitta agenda di impegni per il Segretario che ha parlato alla riunione di Alto livello per celebrare e promuovere la Giornata internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari. Riaffermato il pieno sostegno della Repubblica ad un mondo libero da tali minacce. "Un tema, ahimè, sempre più attuale - dice Beccari - vista la grande corsa al riarmamento che comunque è in atto non solo in Europa ma in generale nel mondo e ovviamente il tema delle minacce nucleari è tornato alla ribalta e sicuramente è reso ancora più attuale dalle minacce, anche l'utilizzo della forza nucleare nelle dispute che conosciamo e che sono alla ribalta dei giornali da mesi se non da oltre due anni".

Sul fronte bilaterale, firmato con il Ministro degli Affari Esteri di São Tomé and Príncipe, Gareth Guadalupe l’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche. Dopodiché gli incontri con i Ministri degli Esteri dell’Austria, di Cipro, con la Vice Ministra Esteri della Germania, e con il Primo Ministro di Andorra. "In modo particolare sempre con paesi europei - aggiunge il Segretario - con i quali abbiamo discusso il tema fondamentale per San Marino l'accordo di associazione ma ovviamente anche il rapporto bilaterale".

Il generale sull'Assemblea Generale: "Restano i temi della Palestina - ricorda - in modo particolare ma ancora la guerra in Ucraina e i temi fondamentalmente del bilancio della sfida, il rilancio del multilateralismo i temi principali che vengono affrontati in questa sessione e che saranno sicuramente nel contesto in cui anche come San Marino e in rappresentanza di San Marino avrò modo di rilasciare il mio discorso, caratterizzano l'intero dibattito".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.








