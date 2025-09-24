Riconoscimento Stato di Palestina, Beccari: "Convinti del principio dei due popoli, due Stati"

L'intervista al segretario agli Esteri Luca Beccari

San Marino riconosce lo Stato di Palestina. La novità, che arriva al termine di un iter che ha coinvolto diverse istituzioni politiche e diplomatiche sammarinesi, dal Consiglio fino al Governo, è stata annunciata nelle scorse ore dall'esecutivo. Nell'ultima seduta il Congresso di Stato ha, infatti, approvato la delibera per il riconoscimento ufficiale come Paese sovrano e indipendente, entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

"È la sintesi di un lavoro durato un anno - commenta il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari -. Abbiamo deciso, secondo le nostre prassi e consuetudini, di formalizzarlo attraverso una delibera del Congresso: questo è l'atto politico". Ci sarà poi, spiega, "un annuncio ufficiale nel mio discorso alle Nazioni Unite questa settimana. Di fatto, da oggi, San Marino riconosce lo Stato di Palestina. Siamo perfettamente in linea con il perimetro d'azione tracciato dal Consiglio".

Un atto che si lega al valore del multilateralismo. Una dimensione sempre più in dubbio, per gli osservatori, visti i conflitti e le attuali dinamiche mondiali. Con riferimento al lavoro già fatto da San Marino negli organismi internazionali e le ultime novità, in sede Onu, sul riconoscimento della Palestina, "credo sia un esempio - commenta Beccari - di come i fora internazionali e multilaterali possano essere uno scenario di confronto, di dialogo, di sviluppo di posizioni".

"Lo facciamo - prosegue il segretario agli Esteri - nella ferma convinzione dell'implementazione del principio di 'due popoli, due Stati': il diritto di un popolo di riconoscersi all'interno di uno Stato, in coesistenza con la presenza dello Stato di Israele. Non prendiamo una posizione anti-israeliana e non siamo anti-israeliani. Per quanto non condividiamo la politica di aggressione di Gaza da parte di Israele e per quanto condanniamo ogni forma di violenza, non è questione di decidere fra l'esistenza di uno Stato o l'altro. Quello sarebbe non essere neutrali. Essere neutralmente attivi significa cercare di portare interessi bilanciati che non siano a discapito di nessuno. Questa è la neutralità attiva, oggi, nei fora internazionali".

