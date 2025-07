Riconoscimento Stato Palestina, RETE: “Beccari rompa gli ormai ridicoli indugi”

Il Movimento RETE chiede che San Marino prosegua con celerità nel riconoscimento dello Stato di Palestina, come anche di sospendere i rapporti con Israele fino al ripristino delle elementari norme del diritto umanitario e internazionale; ancora, di sostenere ogni iniziativa internazionale per l’isolamento diplomatico e sanzioni economiche a Tel Aviv e l'attivazione di corridoi umanitari per accogliere bambini e famiglie palestinesi. Appoggia così la posizione assunta da Libera nel chiedere al Segretario agli Esteri Beccari di "rompere – scrive Rete – gli ormai ridicoli indugi” riconoscendo lo Stato di Palestina, dando disponibilità a interloquire con i partiti di maggioranza e sostenere ogni loro iniziativa per raggiungere l’obiettivo.