Rifiuti: approvato odg maggioranza per valutare costi isole ecologiche su tutto il territorio

La gestione dei rifiuti, per la terza volta in pochi mesi, al centro della commissione consiliare territorio ambiente. In ballo c'è la strategia futura di San Marino nella gestione dei rifiuti visto che l'attuale sistema misto ha costi elevati e tuttavia non consente di raggiungere l'obiettivo minimo del 70% di raccolta differenziata.





La Commissione ha approvato a maggioranza un ordine del giorno che prevede innanzitutto la gestione interna dei rifiuti organici e contemporaneamente dà mandato al Direttore dell'AASS Raoul Chiaruzzi per la redazione del quadro economico dei costi del sistema progettato e per la realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti organici in territorio, con relative tempistiche. Assegnato inoltre il compito di procedere ad accordi con Consorzi o Aziende private, per valorizzare i rifiuti differenziati raccolti.

Dunque, prima di qualunque decisione definitiva, dovranno essere valutati costi e benefici del passaggio al sistema di raccolta mediante 260-300 isole ecologiche “intelligenti” su tutto il territorio e la dismissione del porta a porta nei castelli in cui è operativo, anche se – ha dichiarato il Direttore AASS - “l'indicazione al momento è di mantenerlo fino al 31/12/2021”. Intanto – ha riferito sempre il Direttore Chiaruzzi in Commissione – è già stato affidato il servizio di raccolta dell'organico a Borgo, Domagnano e Serravalle. Le opposizioni, come noto, in prima battuta sarebbero per l'estensione del porta a porta su tutto il territorio tuttavia l'odg apre ad un momento di riflessione che – ha dichiarato Vladimiro Selva di libera - “leggiamo positivamente”.