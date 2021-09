Rifiuti, Canti: "La migliore strategia per la raccolta differenziata verrà decisa a seguito di confronti con la cittadinanza"

Il Segretario di Stato all'Ambiente Canti risponde in merito all'impegno preso nella scorsa legislatura con la vicina Emilia Romagna che prevedeva di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Il Governo – scrive Canti - sta affrontando concretamente il problema della gestione dei rifiuti, partendo a monte dal giusto ordine di priorità, ovvero dal predisporre gli adeguati impianti per il trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, indipendentemente dal sistema di raccolta attuato, proprio come richiesto dall’Accordo con la Regione Emilia-Romagna. E rilancia: “Il Congresso di Stato con la Delibera del 31 agosto ha approvato i progetti degli impianti per il corretto trattamento dei rifiuti organici per la produzione di compost presso il Centro di Raccolta di San Giovanni e la partenza dei lavori è imminente.

A seguire, la migliore strategia per la raccolta differenziata verrà decisa a seguito di confronti con la cittadinanza, le associazioni ambientaliste e la politica.” Il governo ha inoltre dato mandato all'AASS di attivarsi per ripristinare il ruolo del gestore pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani annullando pertanto il ricorso ad Aziende private.