Rifiuti, decoro, energia, acqua: sotto la lente della politica le grandi sfide del Paese

Tra i temi sollevati nell'ultima Commissione Finanze quello dei rifiuti è certamente quello che ha scaldato più gli animi. D'altronde è anche una questione d'immagine: Gaetano Troina denuncia passeggiate tra sacchi dell'immondizia la sera in estate davanti ai negozi del centro storico: una cartolina incompatibile con un Paese che vive di turismo. La risposta del Segretario di Stato Alessandro Bevitori è già nero su bianco: AASS ha preso in affitto dalla Cassa di Risparmio l'ex pescheria in contrada Omerelli, che diventerà un punto di conferimento riservato agli esercenti, accessibile con badge. "Una volta messo a disposizione uno spazio dedicato – dice - non ci saranno più alibi".

Ma il progetto è più ampio. Il Governo - come già annunciato - punta ad estendere la raccolta porta a porta a tutto il territorio, superando la distinzione tra "Castelli di serie A e di serie B", introducendo la tariffa puntuale: chi differenzia pagherà meno, chi produce più indifferenziato sosterrà costi maggiori. Un modello ispirato a Cattolica e Riccione. Nicola Renzi parla di "situazione di stallo" e Bevitori ammette "siamo indietro, lo sappiamo", ma assicura che il percorso è ormai definito.

Resta aperto anche il nodo delle isole ecologiche. Gaetano Troina e Tomaso Rossini denunciano strutture spesso mal segnalate e utilizzate impropriamente da chi non ha la tessera d'accesso. Bevitori annuncia che AASS sta individuando le aree per nuove postazioni, privilegiando le isole interrate "a scomparsa", esteticamente meno impattanti e più igieniche. Sul progetto è al lavoro una squadra dedicata, ma i tempi dipendono anche dalla complessità degli spazi disponibili.

Nel dibattito riemerge anche il termovalorizzatore. Gian Nicola Berti rilancia l'idea, suggerendo di fare di un problema - il conferimento abusivo dai confini - una virtù: "Il risultato sarebbe ogni anno una piccola finanziaria di risparmio, perché quello che ci costa lo smaltimento dei rifiuti è una follia" aggiunge.

Renzi conferma che RF lo aveva proposto in campagna elettorale tramite studio di fattibilità da sottoporre poi eventualmente a referendum. Il Segretario Bevitori non esclude alcuna tecnologia, ma richiama il parere dei tecnici: con una raccolta differenziata oltre il 70%, obiettivo richiesto anche dall'Accordo di Associazione, i rifiuti residui sarebbero troppo pochi per rendere sostenibile un impianto. Per realizzarlo servirebbe importarli, ipotesi oggi vietata dal Codice Ambientale.

Capitolo telecomunicazioni: la nuova antenna di Domagnano è già in funzione e ha eliminato uno dei principali punti senza copertura lungo la superstrada. "Prima, a casa mia, non riuscivo neppure a telefonare. Oggi sì", racconta Bevitori. A breve verranno attivate anche le antenne del Kursaal e Murata, mentre l'UPAV continuerà a vigilare sul rispetto dei limiti elettromagnetici, più severi di quelli italiani ed europei.

Infine, energia e acqua. Entro la fine del 2026 San Marino punta a produrre il 20% del proprio fabbisogno energetico, quasi il triplo rispetto agli anni precedenti. Sul fronte idrico, il Governo lavora per entrare nella compagine di Romagna Acque: diventare soci significherebbe non solo pagare meno l'acqua, ma soprattutto garantirsi una priorità negli approvvigionamenti durante le sempre più frequenti emergenze estive.







