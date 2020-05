Rifiuti urbani: per il Segretario Canti "il porta a porta è tramontato"

Il Segretario al Territorio Stefano Canti ha riferito in commissione consiliare sulla gestione dei rifiuti di urbani a San Marino. Nel 2019 – ha detto – la raccolta differenziata ha raggiunto il 43% a fronte di un obiettivo minimo del 70%: secondo Canti, dunque “il progetto della raccolta porta a porta è ormai tramontato”. Il Segretario al Territorio ha parlato di “troppe criticità” a cominciare dall'aspetto economico anche perché il maggior costo di raccolta, stimato in 2 milioni di euro, non è più ammortizzato dalla vendita dei rifiuti raccolti. Canti propone dunque l'attivazione del porta a porta per le aree industriali e per l'organico su tutto il territorio e per tutte le utenze, mentre la gestione delle altre tipologie di rifiuto potrebbe essere affidata ad isole ecologiche. Canti ha anche ricordato che stiamo esportando più rifiuti di quanto concordato con la Regione Emilia Romagna. I commissari d'opposizione di “Libera”, Selva e Montemaggi, hanno espresso scetticismo sull'abbandono del “Porta a porta” reputandolo un passo indietro. La Commissione ha infine approvato un ordine del giorno della maggioranza con cui si impegna il Congresso di Stato ad effettuare una analisi di costi benefici in merito al sistema “porta a porta” ed adottare soluzioni che possano permettere di raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 70% entro il 30 novembre.