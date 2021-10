Riflettori del Congresso su Bevere e Green Pass Lonfernini mette a tacere le polemiche: "Mobilità piena e totale dei sammarinesi sul territorio italiano". Belluzzi : "Ministeri già attivi da venerdì scorso per l'applicazione del Decreto”

Sul piano della comunicazione, il Congresso istituzionalizza un metodo: ogni martedì incontrerà la stampa per informare la cittadinanza sui temi discussi. Il Segretario al Lavoro Lonfernini mette subito a tacere le critiche sul green pass, in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: “È un provvedimento che aspettavamo e sui cui abbiamo lavorato con insistenza. La deroga garantisce ai sammarinesi mobilità piena e totale sul territorio italiano. Le voci polemiche – afferma - le restituiamo al mittente”. Un risultato soddisfacente anche per il Segretario all'Istruzione. Ricorda che sono circa un migliaio gli studenti che frequentano oltre confine le università o i conservatori di musica. Ringrazia la ministra Maria Cristina Messa "per aver emesso già dall'entrata in vigore del decreto 111 una disposizione sulle modalità di accesso per i sammarinesi". “Il ministero - aggiunge - è già attivo da venerdì scorso per l'applicazione del decreto”.

All'attenzione del Congresso anche questione radiofrequenze con accordi “resi esecutivi”; pacchetto giustizia; negoziati con l'Unione Europea e naturalmente l'Iss, in attesa di un nuovo Direttore Generale. “Il Governo – sottolinea Teodoro Lonfernini – ripone grande fiducia in Francesco Bevere. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dal collega alla Sanità”. La collaborazione con il professionista italiano “dovrà avvenire con i tempi necessari, nel rispetto – chiarisce Andrea Belluzzi – degli incarichi istituzionali in essere con il Governo italiano. Dobbiamo renderci conto che un dirigente della sanità pubblica di un altro paese non può interrompere una collaborazione tout court, occorre un minimo di coordinamento. Siamo rispettosi di questi aspetti, ecco perché non possiamo anticipare i tempi con cui avverrà l'entrata in funzione piena a San Marino del dottor Bevere”.

