"Rifondare lo stato di diritto" cosi Repubblica Futura, che parla di deriva autoritaria.

“Occorre rifondare lo stato di diritto e la legalità istituzionale”. Così in un comunicato stampa Repubblica Futura che parla di deriva autoritaria del governo, ritrovandone conferma nelle continue dimissioni di persone da tanti ruoli istituzionali dello Stato, “che si assommano alle persone cacciate – scrive- perché non gradite a qualche politico di governo, rappresenta un’altra evidenza lampante della deriva autoritaria in atto. Se non si pone immediatamente freno a questa slavina i sammarinesi si ritroveranno non solo un Paese sull’orlo della bancarotta ma anche le sue istituzioni ridotte in macerie".



