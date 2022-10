Riforma del lavoro: rinviate al 30 giugno le novità sul contratto a tempo determinato

Per stabilire modalità, limiti e altre caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato si dovrà aspettare il 30 giugno. I dettagli dovranno essere stabiliti tramite un decreto ad hoc, da predisporre dopo il confronto con associazioni datoriali e sindacati. E' una delle principali novità dei lavori di martedì 25 ottobre in Commissione Finanze.

La decisione di rimandare i contenuti di questa tipologia contrattuale aveva causato in giornata non poche critiche da parte delle opposizioni che contestavano il fatto di stabilire le caratteristiche di un decreto fuori dai canali istituzionali.

Dalla maggioranza, invece, c'è chi lo ha definito un “approccio di buon senso” visto il momento complesso dal punto di vista sociale, così da evitare tensioni. Le contestazioni delle forze di minoranza sono poi in parte rientrate dopo alcune modifiche all'emendamento originario. Resta, quindi, la data del 30 giugno per il decreto.

E restano le critiche di Libera e Rf che parlano, rispettivamente, di una riforma svuotata dei suoi interventi cardine e di una norma senza più novità, a parte le disposizioni per il lavoro dei pensionati e degli amministratori. “Non credo di essere in difetto di coraggio nella mia attività istituzionale”, ha replicato il segretario Teodoro Lonfernini. I lavori proseguiranno per tutta la giornata con l'esame dell'articolato.