Riforma del lavoro: si apre il confronto. Lonfernini: "In prima lettura a dicembre"

Riforma del mercato del lavoro, partono gli incontri con maggioranza, categorie e sindacati, per arrivare alla presentazione del testo in prima lettura entro fine anno, come da ordine del giorno approvato in Consiglio. Lonfernini conta di discuterlo in Aula a dicembre, “per poi entrare nel vivo in commissione il prossimo anno”. Al centro della legge elementi fondamentali da riscrivere in termini di regole, come l'avvio al lavoro e tipologie di assunzione, rapporti atipici, flessibilità, incentivi, ammortizzatori sociali.

Nel corso dell'estate i sindacati lanciavano l'allarme su interinale e una privatizzazione strisciante dell'ufficio di collocamento. Lonfernini però rassicura: “Vogliamo farlo funzionare – spiega - in funzione della gestione della domanda e dell'offerta”. E non lo preoccupa l'avvio di una stagione di protesta, dopo l'annuncio di Cdls e Csdl di essere pronti alla mobilitazione. “La capacità di coinvolgere le persone portando una voce in campo non mi preoccupa mai. L'importante è che non sia strumentale”.

