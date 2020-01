Riforma delle Giunte di Castello: depositato il progetto di legge

Depositato in Segreteria Istituzionale il progetto di legge per la riforma delle Giunte di Castello. Un percorso annunciato, frutto di un lungo periodo di elaborazione all'interno di gruppi di lavoro, discusso nelle rispettive Giunte e condiviso nella Consulta dei Capitani di Castello. Il testo, si legge nella relazione al progetto di legge, mira alla valorizzazione delle Giunte, nella loro interazione con il tessuto sociale, nonché a colmare una carenza normativa che penalizza il ruolo degli enti territoriali e locali. Tra le proposte: snellimento burocratico, la diminuzione dei membri di Giunta; parere di giunta vincolante; disponibilità finanziarie stanziate dallo Stato girate direttamente alle Giunte senza passare per l’intermediazione dell’AASLP.