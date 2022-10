Riforma delle pensioni, Zafferani: "È un bicchierino d'acqua ad un assetato grave"

Commentando la riforma delle pensioni in discussione in commissione sanità il consigliere di Rf Andrea Zafferani si affida ad una metafora: "Un bicchierino d'acqua ad un assetato grave". È quindi una riforma che non risolve e che ci lascia in eredità un fondo pensioni dimezzato, un deficit enorme tra una decina di anni e redditi delle famiglie in prepotente calo del potere d'acquisto”. Meno 15% per due-tre anni secondo Zafferani, sommando agli aumenti contributivi, l'inflazione e l'impatto della riforma dell'Igr.

Dunque una bocciatura netta della riforma delle pensioni, da parte di RF che giudica invece positivamente l'altro pdl approvato all'unanimità in commissione a sostegno delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei familiari monogenitoriali in situazioni socio- economiche di particolari gravità. “Consiste – spiega il consigliere Miriam Farinelli – nel dare da parte dello Stato sostegno psicologico ed anche economico, compresa l'offerta di una abitazione a chi ne ha bisogno”. Duro, infine, il commento di Zafferani, sulla vicenda della sfuriata del segretario di Stato Pedini Amati e le successive scuse: “Ma dopo due settimane si può dire, ho 'sbordato', scusate, ero in un momento particolare? Dobbiamo aspettarci che un Segretario di Stato dica le cose in base agli umori del momento?”.