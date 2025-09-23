Riforma IGR al centro dei lavori: per la maggioranza ora è "più equa". Per l'opposizione "va ritirata"

Mentre in Piazza va in scena la protesta, a Palazzo, si apre la lunga maratona della Commissione Finanze. In apertura il Segretario Gatti illustra le principali novità, anche dell'ultima ora, che cambiano volto al testo presentato in prima lettura.

Sui redditi di capitale, si prevede un aumento dell’imposizione sugli interessi bancari e finanziari fino al 2%. Per la SMAC si passa da deduzione a detrazione d’imposta. Viene eliminata la no tax area e fissato a 6000 euro - anche per i frontalieri - il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.

Cambiamenti in vista anche per gli accertamenti fiscali, con controlli automatici su chi dichiara meno di 15.000 euro per tre anni consecutivi. E' inoltre prevista un’addizionale IGR dell’1% su tutti gli operatori economici. Il gettito aggiuntivo sarà vincolato a investimenti o riduzione del debito pubblico.

Per la maggioranza la riforma è “più equa”, non pesa sui redditi medio bassi e porta sullo stesso piano frontalieri e residenti. Ritiene però che vada affiancata da una seria spending review e assicura che dalla prossima finanziaria metterà tutti capitoli di bilancio sotto la lente d'ingrandimento.

Per l'opposizione è un modo per ripulirsi la coscienza: i costi andavano già ridotti. Poi chiede di ritirare la manovra, presentando emendamenti interamente soppressivi della totalità degli articoli. Il confronto non c'è stato - ribadisce - accusando la maggioranza di aver depositato i propri emendamenti poche ore prima. I lavori sono sospesi per l'incontro della minoranza con i sindacati.







