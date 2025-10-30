Riforma Igr: dal Segretario alle Finanze le ultime novità per i contribuenti

Dopo l'intesa sindacati-politica, via libera alle modifiche alla riforma Igr in seconda lettura in Consiglio. Dal Segretario alle Finanze, Marco Gatti, durante il faccia a faccia con Repubblica Futura a Viceversa, alcune anticipazioni sulle novità, in particolare sulla progressività delle spese Smac e pari trattamento tra residenti e frontalieri.

Gatti parla di un nuovo "modello che prevede una valorizzazione" della spesa Smac in territorio, quindi "con una crescita della stessa in funzione dell'aumento del reddito". Poi, prosegue il segretario alle Finanze, "abbiamo lavorato per salvaguardare le fasce più deboli sotto ai 20.000 euro lordi (di reddito, nda). Quindi c'è una prima fascia di 10.000 euro che, sostanzialmente, come oggi, non ha necessità di smaccare. Dai 10.000 ai 20.000 è previsto, invece, un meccanismo in cui, progressivamente, sale l'area Smac e scende la fascia di protezione di detrazione forfettaria. Dai 20.000 euro c'è la detrazione calcolata sulla base dei consumi in territorio, in aumento progressivo". Rimosse, conferma Gatti, le differenze tra residenti e frontalieri.

Nicola Renzi di Repubblica Futura critica l'approccio. "Siamo arrivati a questo punto - attacca - perché i sammarinesi sono scesi in piazza, hanno mandato un messaggio chiarissimo al Governo e, forse, ancora di più alla maggioranza. La maggioranza ha imposto all'esecutivo, sostanzialmente, di accettare tutte le richieste che i sindacati avevano formulato. Noi ora cercheremo di osservare le proposte e, poi, potremo dare la nostra valutazione". "Non c'è stata una contrapposizione - replica Gatti - perché le cose sono state condivise tra maggioranza e Governo. Si è lavorato per trovare un equilibrio, mantenendo la struttura".

All'interno della maggioranza sono tutti d'accordo con queste modifiche ultime? "La maggioranza - risponde il segretario - è assolutamente allineata, così come era allineata sul testo approvato in Commissione". Raccolte le firme per rendere il testo emendabile: sono state anche superate le 39 necessarie, fanno sapere dalla maggioranza.

"Siamo riusciti a riportare la quota Smac a un metodo proporzionale - commenta Francesca Busignani, segretaria generale Usl, ospite della trasmissione - quindi non più 6.000 euro per tutti i redditi. Siamo riusciti a far inserire il bonus per i redditi più bassi per tutti i lavoratori e non solo ai residenti. La vittoria del sindacato è stata abbastanza schiacciante". "Io non parlo né di vittoria né di sconfitta - risponde Marco Gatti -. Alla fine abbiamo trovato un sistema che, probabilmente, non è il migliore sotto il profilo tecnico, ma è comunque un ottimo risultato".

Poi un riferimento al caso della mancata cessione di Bsm. La situazione è tornata alla normalità, spiega Gatti, dopo le “false voci anonime sul web”, dice, che hanno diffuso ansia tra i correntisti. "Da lunedì - spiega Gatti - questa cosa ha iniziato a scemare. La banca è quindi ormai tornata alla sua attività ordinaria e credo sia un elemento di rassicurazione per tutti".

Ci sono investitori interessati a rilanciare Banca di San Marino? "Non ne abbiamo contezza. Bisognerebbe rivolgersi all'Ente Cassa - dice il segretario alle Finanze - per saperlo. Il processo di patrimonializzazione, in una logica europea, continuerà a investire l'Ente che dovrà trattarlo. Non è un elemento di criticità per la banca, ma per l'Ente".

Nel servizio gli interventi a Viceversa di Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze), Nicola Renzi (Repubblica Futura) e Francesca Busignani (segretaria generale Usl)

Riguarda la puntata di Viceversa del 29 ottobre 2025







