Riforma Igr: dalla Segreteria Finanze proiezioni aggiornate e rassicurazioni a lavoratori e pensionati

15 ott 2025
La Segreteria alle Finanze interviene nel dibattito sulla riforma Igr per fornire proiezioni aggiornate degli effetti della misura sulle persone fisiche. La Segreteria, si legge in una nota, "intende rassicurare lavoratori e pensionati sammarinesi".

Per chi percepisce un reddito lordo di 15mila euro, non ci sarà alcun aumento rispetto al 2025, effettuando spese Smac per 2.850 euro (rispetto agli attuali 1.000). Per i redditi da 20mila euro, la misura sarà neutra con spese Smac di 4mila euro.

Il maggior gettito complessivo atteso dalle persone fisiche è di 3,7 milioni di euro. La Segreteria ricorda poi gli emendamenti previsti, tra i quali la tassazione sul Tfr che ora rimarrà invariata, le spese Smac a detrazione, la possibilità di detrarre utenze e assicurazioni, il raddoppio della quota carburante a 1.500 euro, il "bonus protezione del reddito" e il fiscal drag dal 2028 con adeguamento degli scaglioni in base all'inflazione.

Le proiezioni della Segreteria Finanze




