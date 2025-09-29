TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:19 CdA San Marino Rtv: approvato il piano industriale 2025-27 18:42 Serie D e F: prima storica vittoria in D per il Tropical. La Sammaurese non reagisce 17:21 Grande partecipazione alla mostra micologica del Titano 16:31 Prime revoche della cittadinanza sammarinese per i naturalizzati che non hanno esercitato l'opzione 16:15 DG San Marino RTV: il 6 ottobre segnerà la “grande ripartenza” dell'Emittente di Stato 16:08 A Palazzo Begni l’incontro tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli su IGR e frontalieri 15:13 Tornano gli orti sociali: al via i bandi per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso agricolo a Falciano 13:55 Murata-Pennarossa si giocano la Supercoppa Futsal 13:36 San Marino RTV: nuovi studi high tech pronti; si punta all'eccellenza. Oggi la visita dei Capi di Stato 13:07 Il San Marino Calcio muove la classifica
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Riforma IGR: domani nuovo confronto

I sindacati attendono "riscontri" da maggioranza e Governo. Intanto le implicazioni della legge sui frontalieri al centro dell'incontro del Segretario Gatti con la Senatrice Spinelli. Mentre Osla stigmatizza l’innalzamento dell’aliquota per le imprese

di Monica Fabbri
29 set 2025

Continua il confronto sulla modifica del testo della riforma IGR: previsto domani un nuovo round negoziale. Csdl, Cdls e Usl, che giovedì hanno convocato l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali, attendono "riscontri" da Governo e maggioranza. Intanto gli effetti della legge per i lavoratori frontalieri sono stati al centro dell'incontro al Begni tra il Segretario Marco Gatti e la Senatrice Domenica Spinelli. Entrambi confermano di voler affrontare la materia con un “approccio organico e bilaterale”. La discussione – fa sapere la Segreteria - è andata oltre il solo aspetto fiscale, abbracciando un orizzonte più ampio che include le complesse questioni previdenziali e la necessità di preservare la stabilità sociale ed economica dei territori limitrofi. Nell'occasione sono state esaminate le ricadute del nuovo assetto normativo, con un'attenzione particolare alla necessità di garantire equilibrio e sostenibilità, tutelando al contempo una risorsa strategica per il tessuto economico del Titano.

L'attenzione si è dunque focalizzata sul Tavolo Operativo e Tematico già avviato tra i due Stati sui temi del lavoro transfrontaliero, con l'impegno della Spinelli a far sì che possa riunirsi nel più breve tempo possibile. Dal canto suo Gatti conferma piena disponibilità dell'Esecutivo a un dialogo trasparente e a una valutazione ponderata di ogni aspetto della riforma.

Nel frattempo, dopo Usc e Anis, anche Osla prende posizione sugli ultimi emendamenti del Governo, in particolare l’innalzamento dell’aliquota per le imprese dal 17% al 18%. Rileva come, fin dall’avvio del percorso, fosse stato condiviso un principio fondamentale: non intervenire sulle aliquote, concentrando gli sforzi su semplificazione, equità e ampliamento della base imponibile. Gli ultimi interventi– accusa – modificano radicalmente l’impostazione iniziale del progetto. In un contesto economico già complesso, inasprire la tassazione – avverte - rischia di compromettere la competitività delle aziende e soprattutto la capacità di attrarre investimenti dall’esterno. Ribadisce inoltre la propria contrarietà all’introduzione della minimum tax ritenendola iniqua e inefficace. L’unico modo per garantire equità e gettito sostenibile – conclude – è rafforzare i controlli.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica