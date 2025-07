Riforma IGR e pdl debito pubblico: critica Repubblica Futura, dal metodo ai contenuti

“Nessun confronto” - dice il Capogruppo Nicola Renzi - nè sul progetto di legge in materia di debito pubblico, né sul testo della riforma IGR, “depositato solo venerdì scorso – osserva – senza che vi sia un progetto complessivo e nonostante gli annunci del Governo, che da 6 anni dice “Va tutto bene, nell'età dell'oro gattiana. Non si mettono le mani nelle tasche dei sammarinesi per pagare le cene di un Segretario di Stato” - dice ancora, tornando a rilevare spese eccessive in seno al Governo, “tra trasferte e ospitalità”.

Proprio sulla riforma IGR, entra nel dettaglio Matteo Casali: “Noi riteniamo che questa riforma nasca su presupposti sbagliati, perché il primo passo necessario, prima di mettere le mani nelle tasche dei sammarinesi, sarebbe dovuto essere quello di un riequilibrio di bilancio sulla base del gettito attuale, quindi, intervenendo principalmente sulla spesa corrente - cosa che questo Governo, in continuità con il Governo precedente, non ha fatto, sia dal punto di vista strutturale -quindi, aumento dei Dipartimenti - sia dal punto di vista congiunturale - basta vedere le innumerevoli delibere di spesa. Inoltre, nel momento in cui si fa una riforma fiscale, bisognerebbe essere estremamente chiari rispetto a dove si intende impiegare l'extra gettito; bisogna avere chiaro il progetto Paese, dove investire questi denari che sono i denari dei sammarinesi. Progetto Paese che questo governo non ha”.

Poi il progetto di legge sull'emissione di debito pubblico: “pericoloso” - dicono – laddove sarà un Regolamento del Congresso di Stato a decidere e “conclamando di fatto la possibilità di usare il debito per la spesa corrente”. “accentra l'emissione del debito sul Congresso di Stato che,tramite l'adozione di un Regolamento, disciplinerà completamente l'emissione del debito di Stato. In controtendenza rispetto a quelli che sono gli orientamenti ripetutamente espressi dal Consiglio Grande Generale e da tutte le forze politiche, invece di volere riaccentrare sul Consiglio Grande Generale quei poteri che oggi sono sbilanciati nei confronti del Congresso di Stato. Adesso l'emissione dei titoli avviene per decretazione e quindi con la ratifica del Consiglio Grande Generale. Noi pensiamo che questa forma di controllo si sarebbe dovuta mantenere”.

Alla vigilia della Commissione Finanze che lo vedrà in esame, insieme anche al pdl di modifica dello Statuto di Banca Centrale, torna sul metodo Sara Conti: “Abbiamo ricevuto gli emendamenti pochi giorni fa, mentre sullo Statuto BCSM mai avviato il confronto previsto da un ordine del giorno della passata legislatura” e conclude “mancano trasparenza, chiarezza e serietà”.

Nel video, l'intervista a Matteo Casali, Repubblica Futura