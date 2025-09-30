Riforma IGR, fumata nera. Restano distanze sui lavoratori frontalieri “Resta invariato l'impianto discriminatorio" accusano i sindacati, che giovedì riuniranno l'Attivo dei Quadri. Gatti: "Su alcuni punti piena convergenza, su altri un avvicinamento. Difficoltà, invece, sul bonus a protezione del reddito per i residenti"

Riforma IGR: i nodi vengono al pettine. Dopo una trattativa serrata che ha visto Segreteria Finanze e maggioranza al tavolo con i sindacati giovedì sera, venerdì pomeriggio e sabato mattina, oggi Csdl, Cdls e Usl hanno ricevuto le risposte alle loro richieste di modifiche alla legge. A fronte di un accordo di massima su tassazione del TFR, rimodulazione della quota Smac e potenziamento del sistema dei controlli, restano distanze sull'equiparazione delle buste paga tra lavoratori residenti e frontalieri. Dalla maggioranza c'è chi rimarca i passi avanti su questo tema ma le parti sociali non li ritengono sufficienti, e in una breve nota danno un giudizio negativo dell'incontro. “Resta invariato – accusano le tre sigle - l'impianto discriminatorio verso i lavoratori frontalieri, oltre alla maggiore imposizione fiscale per tutti i redditi superiori a circa 25.000 Euro annui”.

Eventuali iniziative di mobilitazione – promesse nel caso in cui non si fosse trovata la quadra – verranno decise durante l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali, convocato giovedì pomeriggio al Nuovo di Dogana. Il dialogo comunque non si ferma, con la garanzia da parte della maggioranza, che comunque vada, le questioni oggetto di accordo verranno portate in Aula Consiliare durante la seconda lettura. “Ci sono punti – commenta il Segretario Marco Gatti - su cui abbiamo trovato piena convergenza. Altri dove c'è stato un avvicinamento ma permangono ancora distanze. E uno, in particolare, dove abbiamo difficoltà e che riguarda in maniera specifica il bonus che abbiamo previsto a protezione del reddito per le persone fisiche fiscalmente residenti in territorio”. In pratica, la proposta scaturita in sede di Commissione è quella di introdurre, per i residenti, una sorta di integrazione del reddito – quello che in Italia è chiamato anche Bonus Renzi - che non riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti ma tutti i redditi da impresa e libere professioni generati da persone fisiche. Il bonus parte da 500 euro per i redditi di 15.000 euro l'anno, decrescendo fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.

