FESTA DELL'AMICIZIA Riforma Igr, Gatti: "Impatto limitato, da 5 a 15 euro al mese". Opposizioni: "Mettono le mani nelle tasche dei cittadini" Entra nel vivo la Festa dell'Amicizia. Venerdì sera il dibattito sulla riforma Igr, tra l'appoggio della maggioranza e le critiche delle opposizioni. Questa sera confronto sull'Unione Europea

Non poteva che partire dalla riforma Igr il primo dibattito alla 52ma Festa dell'Amicizia Dc. Spazio allo sviluppo economico nel primo confronto tra partiti a Serravalle. "L'obiettivo - ribadisce il segretario alle Finanze, Marco Gatti - è quello di rafforzare il bilancio dello Stato. Abbiamo bisogno di fare investimenti e non siamo, in questo momento, nelle condizioni di metterli in campo perché il bilancio è debole. Stiamo cercando di comprendere se ci possano essere interventi alternativi rispetto a quelli proposti: faremo ulteriori incontri con le parti sociali".

Un intervento necessario, aggiunge Gatti, per continuare a erogare i servizi alla cittadinanza. Obiettivo: 20 milioni di entrate annue, per investire fino a 400 milioni ammortizzabili in 20 anni o ridurre il debito. “Non richiederà chissà quale sforzo”, assicura il segretario che parla di un onere tra i 5 e i 15 euro al mese per i lavoratori. Gatti risponde ai sindacati che hanno criticato la riforma. "Loro - dichiara - difendono la categoria dei lavoratori. Gli evasori ci sono sia tra i dipendenti sia tra gli operatori economici. Il compito dell'amministrazione è controllarli tutti ed è quello che stiamo facendo".

I partiti di governo, in primis la Dc, rivendicano di aver rimesso in ordine i conti pubblici e ora guardano agli investimenti, partendo dall'ospedale. Per Massimo Ugolini (Pdcs) si possono recuperare risorse da sacche di non tassazione. Ugolini sgombra poi il campo da ipotesi di “incertezze” in maggioranza: “Abbiamo le idee chiare”, dice. “Se vogliamo un nuovo ospedale – aggiunge Gian Nicola Berti di Ar – servono risorse, ma anche per le infrastrutture turistiche e tecnologiche”. E invita all'autonomia su servizi idrici e rifiuti. Luca Lazzari (Psd) conferma il sostegno alla riforma. “Abbiamo piena occupazione – dichiara - liquidità buona e raccolta bancaria aumentata. Serve marginalità per fare investimenti e ripagare il debito”. E appoggia la scelta sull'impianto fotovoltaico nel Bresciano.

I consiglieri di opposizione di Rete e Dml bocciano, invece, il provvedimento, parlando di una maggioranza che vuole "mettere le mani nelle tasche dei cittadini". "E' molto più semplice andare a prendere risorse laddove ci sono redditi certificati - attacca Matteo Zeppa di Rete - quindi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Abbiamo un segretario assolutamente sordo di fronte a questa iniqua riforma che vuole portare (in Aula, nda) probabilmente a settembre-ottobre". "Riteniamo che un intervento sul tema dell'Igr - aggiunge Fabio Righi di Domani Motus Liberi - dovesse essere fatto dopo una pianificazione di quello che è lo sviluppo economico, perché i cittadini devono comprendere - se si mette le mani nelle loro tasche - a cosa servano quei soldi. Recuperare denaro per fare ulteriore debito o per pagare la spesa corrente non è nelle nostre corde. Noi non l'avremmo mai gestita in questo modo".

Nella serata di sabato 23 agosto, dalle ore 21,15, nuovo confronto - con il segretario agli Esteri Luca Beccari e altri ospiti politici e sindacali - sull'Unione europea e i rapporti con l'Italia. In parallelo gli eventi culturali, sempre in centro a Serravalle, dal Live Festival con dj set e concerti delle band, alle orchestre e agli stand gastronomici in Piazza Bertoldi.

Nel servizio le interviste a Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze), Matteo Zeppa (Rete) e Fabio Righi (Domani Motus Liberi)

