Riforma IGR, l'opposizione non cambia idea: "Ritiratela" "È iniqua, aumenta lo scontro sociale e non difende il potere d'acquisto". RF, DML e Rete tornano all'attacco. Nel mirino mancato confronto, assenza di dati e di lotta convinta all'evasione. Questa mattina incontro con la Reggenza

Nulla è cambiato: “la Riforma IGR va ritirata”. L'opposizione non arretra di un passo e ribadisce, compatta, quanto sostenuto fin dalla prima lettura. Quella legge “qualunque sia, deve essere cestinata”, “non siamo disposti a collaborare”. Nicola Renzi di RF ricorda che all'indomani dello sciopero “storico” sono stati i primi a chiedere alla Commissione di fermarsi. “La maggioranza ci ha messo due giorni per farlo”. “Nonostante le 10.000 persone in Piazza voleva tirare dritto” rincara la dose Emanuele Santi di Rete, mentre Gaetano Troina di DML stigmatizza chi sosteneva la Riforma così com'è, rammaricandosi di non averla spiegata bene.

“La resa di ieri dimostra che non era così splendida come volevano farci credere”. E i cittadini - sostengono i tre partiti – quella legge l'hanno capita benissimo. “Mercoledì mattina, dopo lo sciopero generale, abbiamo chiesto “fermatevi” - racconta Renzi. “Loro all'inizio non hanno voluto e finalmente oggi si sono fermati. Ma questo per noi non basta. Abbiamo detto fin dalla prima lettura che questa Riforma era da ritirare e quindi quello che diciamo oggi è ritiratela”. Nel mirino torna il metodo. “Siamo stati esautorati da dialogo e confronto”, accusano.

Questa mattina ne hanno parlato alla Reggenza. “Siamo andati dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti – spiega Renzi - proprio per far presente che così la Commissione viene esautorata completamente dal suo ruolo. Non abbiamo dati, non abbiamo proiezioni di gettito, la Commissione si convoca e si sconvoca un po' a piacere e questo certamente non è il modo di fare. Tanto più che c'è un'aggravante: Qual è la Riforma IGR che stiamo analizzando? La 1, la 2 o la 3? Siamo in questa condizione e aspettiamo di vedere cosa verrà fuori e quale sarà la vera riforma IGR”.

Dito puntato, poi, su sprechi, “spese pazze” e “mancata volontà politica di una lotta convinta all'evasione”. Preoccupa che nei primi sei mesi dell'anno non siano stati versati oltre 24 milioni: “Più di quanto ci si aspetta dalla Riforma”, interpretandolo come il segnale di uno Stato che protegge chi non paga e si accanisce su chi, invece, ha sempre fatto il suo dovere.

Non manca un riferimento all'FMI, che ha promosso l'economia sammarinese: “A questo punto – chiede Renzi - che bisogno c'è della riforma IGR? Come RF l'abbiamo detto fin dall'inizio, ci sono delle cose da fare e sicuramente dobbiamo fare dei compiti a casa. Ma la narrazione non può essere che un anno fa in campagna elettorale si descriveva il paese del Bengodi e dopo un anno si propone una riforma IGR iniqua, che aumenta lo scontro sociale e che fa di tutto tranne che difendere il potere d'acquisto. Ecco, ci sono mille motivi per ritirarla”.

Nel servizio l'intervista a Nicola Renzi, capogruppo RF



