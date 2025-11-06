Riforma IGR, la maggioranza festeggia il via libera definitivo: “Equità garantita e controlli più efficaci”

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato ieri sera in via definitiva la riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR), uno dei provvedimenti più attesi e centrali del programma di governo della XXXI legislatura. Grande soddisfazione arriva dai partiti che sostengono il Governo, rivendicando il risultato come “un passo decisivo verso un sistema fiscale più giusto, moderno ed efficace”.

La riforma, si legge in una nota, "introduce una serie di novità mirate a rafforzare l’equità del prelievo e a rendere più efficaci i controlli sull’evasione". Tra le misure principali che vengono segnalate, l’istituzione di una no-tax area fino a 10.000 euro per tutelare i redditi più bassi e l’adozione di strumenti digitali per l’incrocio automatico dei dati, così da semplificare la compliance e aumentare la trasparenza.

Secondo la maggioranza consigliare, la nuova architettura fiscale consentirà anche di migliorare la redistribuzione delle risorse, con parte del gettito destinato alla riduzione del debito pubblico e a nuovi investimenti per la crescita e la competitività del Paese. Un risultato definito “coerente con gli obiettivi di legislatura” e frutto di “un confronto serio e costruttivo” con le parti sociali.



Con l’approvazione definitiva, si chiude così un percorso politico e tecnico durato mesi, che punta a rendere la fiscalità sammarinese più equa, sostenibile e orientata allo sviluppo.

