PRIMA TORNATA Riforma Igr: le opposizioni chiedono equità, lotta all'evasione fiscale, un piano per il futuro Usc contraria alla minimum tax ipotizzata da Anis. Bene lo sviluppo della Smac a sostegno del mercato interno

Oltre alle critiche di metodo, per l'incontro convocato tardivamente, dopo il passaggio in prima lettura in Consiglio, Rete – con Emanuele Santi - esprime netto dissenso sul testo di riforma dell'Igr presentato dal Segretario di Stato Gatti, perché va a colpire i redditi certi - di pensionati, lavoratori e soprattutto frontalieri – mentre andrebbero incentivati i controlli per scovare evasione ed elusione fiscale, anche alla luce delle tantissime, troppe, società a reddito zero. Rete chiede dati precisi sugli impatti della riforma e si dichiara preoccupata per gli effetti sui frontalieri, con ricadute negative sia nei rapporti con l'Italia, sia per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europa. Il partito d'opposizione propone inoltre di proporzionare le deduzioni al reddito, per giungere ad una riforma equa e sostenibile, che vada a proteggere i redditi più bassi.

“Il governo – commenta il Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi - ha scelto la strada più semplice e meno coraggiosa: mettere le mani nelle tasche di cittadini e imprese. Dopo le “infornate” in periodo elettorale ora si chiede al Paese di pagarne il conto. Nessuna visione, nessuna strategia, solo debiti e improvvisazione senza alcun confronto preventivo. Così non si costruisce il futuro, si distrugge la fiducia. Se il provvedimento andrà avanti – conclude Forcellini Reffi - cercheremo di salvare il salvabile ma ci opponiamo ad un approccio senza un piano preciso sul nostro futuro”.

L'Usc dichiara innanzitutto contrarietà all'ipotesi di una minimum tax, ventilata dall'Anis ma già 'cassata' dal testo in discussione. “Se 1.500 aziende non dichiarano nulla – afferma la Presidente Marina Urbinati - non è certo con una tassa uguale per tutti che risolveremo il problema”. Usc è invece favorevole a controlli incrociati, informaticamente possibili, al fine di far emergere eventuali evasioni od elusioni, evitando al contempo di ingrossare le fila dei crediti non più esigibili. Espresse perplessità sul diverso trattamento tra lavoratori frontalieri e residenti mentre è condivisa con il Segretario Gatti la proposta di sviluppo della Smac come strumento a sostegno del mercato interno.

La posizione dell'Usot: "La riforma IGR - sostiene - pur necessaria per la sostenibilità del debito pubblico, non può prescindere dal principio di equità". L’attuale proposta per l'Unione Sammarinese Operatori del Turismo - penalizza i lavoratori frontalieri, escludendoli dalle detrazioni SMAC, con un impatto negativo sul loro reddito - si precisa - e sull’attrattività del lavoro oltre confine, specialmente in settori già in difficoltà come quello turistico-ricettivo. Usot evidenzia inoltre la necessità di un approccio più ampio alla riduzione del debito, basato - scrivono - su spending review, ampliamento della base imponibile, digitalizzazione della PA e investimenti nei settori strategici".



