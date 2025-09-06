TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:21 Il Comune gela il Rimini Calcio: niente concessione del Romeo Neri
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Riforma Igr: per Rete è inemendabile e va ritirata

"Se servono risorse - dichiara il capogruppo Santi - si contrasti con maggiore serietà ed efficacia l'evasione fiscale e si risparmi sui bilanci delle segreterie e sulle consulenze, come si fece nel 2022 quando noi eravamo in maggioranza”

di Luca Salvatori
6 set 2025
Riforma Igr: per Rete è inemendabile e va ritirata

ll Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, insieme ad alcuni esponenti della maggioranza di Governo, ha incontrato ieri i partiti di opposizione sulla riforma dell'Imposta Generale dei Redditi. Anche Rete, così come Repubblica Futura, conferma netta contrarietà rispetto alle misure prospettate. “L'impostazione – dichiara il capogruppo del movimento Emanuele Santi – è completamente sbagliata. Il testo – prosegue – è inemendabile e quindi può essere solo ritirato. Un errore andare a cercare gettito aumentando le tasse a lavoratori e pensionati. Se servono risorse si contrasti con maggiore serietà ed efficacia l'evasione fiscale e si risparmi sui bilanci delle segreterie e sulle consulenze, come si fece nel 2022 quando noi di Rete – afferma Santi - eravamo in maggioranza”. Il capogruppo di Rete lamenta anche la mancata consegna dei dati già richiesti nel 'round' di agosto e lo scarso preavviso nella convocazione dell'ultimo incontro.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica