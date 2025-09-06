Riforma Igr: per Rete è inemendabile e va ritirata

ll Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, insieme ad alcuni esponenti della maggioranza di Governo, ha incontrato ieri i partiti di opposizione sulla riforma dell'Imposta Generale dei Redditi. Anche Rete, così come Repubblica Futura, conferma netta contrarietà rispetto alle misure prospettate. “L'impostazione – dichiara il capogruppo del movimento Emanuele Santi – è completamente sbagliata. Il testo – prosegue – è inemendabile e quindi può essere solo ritirato. Un errore andare a cercare gettito aumentando le tasse a lavoratori e pensionati. Se servono risorse si contrasti con maggiore serietà ed efficacia l'evasione fiscale e si risparmi sui bilanci delle segreterie e sulle consulenze, come si fece nel 2022 quando noi di Rete – afferma Santi - eravamo in maggioranza”. Il capogruppo di Rete lamenta anche la mancata consegna dei dati già richiesti nel 'round' di agosto e lo scarso preavviso nella convocazione dell'ultimo incontro.







