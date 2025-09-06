Riforma Igr: per Rete è inemendabile e va ritirata
"Se servono risorse - dichiara il capogruppo Santi - si contrasti con maggiore serietà ed efficacia l'evasione fiscale e si risparmi sui bilanci delle segreterie e sulle consulenze, come si fece nel 2022 quando noi eravamo in maggioranza”
ll Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, insieme ad alcuni esponenti della maggioranza di Governo, ha incontrato ieri i partiti di opposizione sulla riforma dell'Imposta Generale dei Redditi. Anche Rete, così come Repubblica Futura, conferma netta contrarietà rispetto alle misure prospettate. “L'impostazione – dichiara il capogruppo del movimento Emanuele Santi – è completamente sbagliata. Il testo – prosegue – è inemendabile e quindi può essere solo ritirato. Un errore andare a cercare gettito aumentando le tasse a lavoratori e pensionati. Se servono risorse si contrasti con maggiore serietà ed efficacia l'evasione fiscale e si risparmi sui bilanci delle segreterie e sulle consulenze, come si fece nel 2022 quando noi di Rete – afferma Santi - eravamo in maggioranza”. Il capogruppo di Rete lamenta anche la mancata consegna dei dati già richiesti nel 'round' di agosto e lo scarso preavviso nella convocazione dell'ultimo incontro.
[Banner_Google_ADS]