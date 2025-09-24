COMMISSIONE FINANZE Riforma IGR, Renzi: "Fermatevi". Boschi: "La maggioranza non volti le spalle ai cittadini" Nel pomeriggio le forze di Governo incontreranno i sindacati

La Commissione Finanze riprende l'esame dell'articolato IGR in un clima che risente inevitabilmente dello sciopero di ieri, mentre fuori da Palazzo i sindacati continuano la protesta. Sciopero che le opposizioni definiscono “storico”, tanto che in apertura di lavori il capogruppo di RF Nicola Renzi suggerisce ai partiti di Governo di cogliere il messaggio inviato dai 10.000 cittadini. Considerando che la Commissione è stata convocata anche in Ottobre, chiede alla maggioranza di fermarsi e riaprire un confronto serio.

Subito dopo Luca Boschi, pur ribadendo la piena condivisione da parte di Libera dell'impianto della seconda lettura, tira le orecchie alla maggioranza che – afferma - non può girare le spalle "alle migliaia di cittadini che hanno dimostrato di non aver capito, nella migliore delle ipotesi, i nostri provvedimenti”. Se ne dispiace: “Una maggioranza responsabile e forte non deve temere dialogo e confronto”. Parole che sollecitano gli alleati a prendere posizione: “Il gruppo del PDCS – chiarisce William Casali - non è insensibile alle istanze dei cittadini. Questa riforma in sé non è una risposta “contro” il sistema ma “per” il sistema, con soluzioni che possono essere condivisibili o meno”.

Gian Nicola Berti di AR ricorda gli incontri con i sindacati, che hanno portato al recepimento di una parte delle loro istanze, “e queste – dice - oggi si trovano nell’articolato che ieri abbiamo iniziato ad approvare. Diversi provvedimenti dimostrano che, mentre i manifestanti avevano una rappresentazione legata al testo in prima lettura, noi abbiamo già dato seguito ai fatti”.

Per Gaetano Troina di DML la maggioranza continua a dare segnali contrastanti “che mettono in discussione – afferma - il modo stesso con cui vi interfacciate tra voi”. “Se foste una maggioranza decente – rincara la dose Emanuele Santi di Rete - andreste in mezzo alla gente, li ascoltereste, capireste che hanno sempre fatto la loro parte. Politicamente Gatti ha fatto un capolavoro, ma ora la responsabilità è tutta vostra”.

Il Segretario alle Finanze parla della legge come di un gioco di equilibri: “Oggi è più sbilanciata sulle imprese ma più equilibrata tra lavoratori residenti e non residenti”. L'avere cambiato una parte significativa dell’impianto – aggiunge - non ha dato il tempo di spiegare tutte le novità. “Se le forze politiche continueranno il confronto con le parti sociali ed economiche, per rappresentare bene contenuti ed effetti degli emendamenti, sarà solo un fatto positivo”.

Poco dopo a Palazzo si sono riuniti i vertici della maggioranza: alle 15 è stato fissato un incontro con i sindacati. Al termine del quale riprenderanno i lavori della Commissione.

Nel frattempo, in una nota, DML stigmatizza le “dichiarazioni di fedeltà” alla Riforma espresse in Commissione, in particolare da Libera, “spingendosi addirittura a dichiarare – continua DML - che le associazioni sindacali e la gente non avrebbero capito che gli emendamenti depositati contribuirebbero a migliorare l’impianto della legge”, il tutto perché “maggioranza e Governo non sono stati bravi a spiegarlo”. Il partito conferma quindi pieno mandato al Commissario Gaetano Troina “di procedere convintamente con la richiesta di ritiro, o quantomeno di sospensione, del progetto di legge in esame”.

