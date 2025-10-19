Riforma Igr: si apre una "settimana cruciale", alla ricerca dell'intesa politica-sindacati

Si apre una “settimana cruciale” sul fronte politico-sindacale. I nuovi confronti sulla riforma Igr potranno portare alla pace o a nuove tensioni. Dopo la controproposta dei sindacati, la palla passa alla politica che dovrà esaminarla e dare un responso. Sabato mattina un incontro definito “costruttivo”, anche se la maggioranza si è riservata di studiare la proposta. La mobilitazione è in stand-by, ma i sindacati restano sul chi va là.

"Attendiamo che ci rispondano nel merito - commenta Enzo Merlini (Csdl) - dopodiché bisognerà scrivere gli emendamenti e condividerli. Per quanto ci riguarda, in questo momento rimaniamo al tavolo, auspicando che questo produca i risultati che ci aspettiamo".

Progressività Smac e pari trattamento tra residenti e frontalieri due dei nodi. A inizio settimana rientrerà da Washington il segretario alle Finanze, Marco Gatti. Martedì la riunione del Congresso di Stato e il pomeriggio, si prevede, il confronto tra esecutivo e maggioranza. La giornata più attesa mercoledì quando la politica tornerà a incontrare i sindacati.

"Giovedì pomeriggio - spiega Francesca Busignani (Usl) - avremo l'Attivo dei quadri e giovedì sera una serata pubblica. Bisogna iniziare a lavorare per far sì che si raggiungano le famose firme su un documento condiviso". Ed è proprio questo il passaggio fondamentale: almeno 39 consiglieri dovranno firmare gli emendamenti da discutere in Consiglio che, probabilmente, ripartirà il 29 ottobre. Bisognerà capire se e come le proposte dei sindacati saranno integrate al pacchetto di emendamenti messo a punto dalle forze di Governo. Dalla maggioranza assicurano la volontà di confrontarsi per le “migliori soluzioni”.

"La prossima - afferma Milena Frulli (Cdls) - sarà una settimana cruciale perché, in base alle risposte di Governo e maggioranza, si riaccenderanno le speranze di ottenere qualcosa oppure sarà delusione e, quindi, la mobilitazione ripartirà. Ci auguriamo che si possa tornare a un clima disteso all'interno del Paese. Un clima di tensione non fa bene a nessuno".

Temi economici anche in Commissione Interni, in programma per tutta la settimana: tra i punti all'ordine del giorno l'esame dell'atteso progetto di legge sull'Icee.

