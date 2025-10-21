Riforma IGR: sindacati pronti per incontrare la maggioranza. Attese le valutazioni sulle proposte

Il tavolo di confronto

Sindacati, governo e maggioranza tornano al tavolo per un incontro decisivo sulla Riforma Igr. Attesa la presenza del segretario alle Finanze Marco Gatti, rientrato dagli Annual Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. E' il momento delle prime valutazioni dell’Esecutivo sulle proposte inviate dalle organizzazioni dei lavoratori e dell’aggiornamento dei dati relativi alle previsioni di entrata dei provvedimenti fiscali.

Le tre sigle ribadiscono la richiesta di stimare le maggiori entrate derivanti dai controlli automatici sulle imprese che dichiarano meno di 15 mila euro. Una voce che, secondo loro, potrebbe incidere in modo significativo, ma che il Governo non avrebbe ancora quantificato. Le organizzazioni chiedono inoltre verifiche immediate sulle retribuzioni: in particolare sul mancato pagamento delle maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e notturno, e sulla corretta applicazione dei contratti collettivi. Altro tema cruciale, la tracciabilità dei consumi: per i sindacati è necessario rendere obbligatoria l’accettazione della Smac in tutte le attività commerciali.

Dubbi anche sulle simulazioni ufficiali: si ipotizza infatti che frontalieri e pensionati non residenti traccino tutte le spese per ottenere le detrazioni, ipotesi giudicata irrealistica. I calcoli dunque andrebbero rivisti secondo i sindacati, che ritengono fondamentale affermare l'equità fiscale e la parità di trattamento tra tutti i lavoratori e i pensionati, a prescindere dalla residenza. Giovedì 23 ottobre si riunirà l’Attivo dei Quadri per fare il punto e valutare le prossime iniziative.







