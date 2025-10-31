Riforma IGR, Spinelli: “Sinergia istituzionale e dialogo con i sindacati vincono per i lavoratori” La senatrice di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto e invita a riunire al più presto il Tavolo bilaterale con l’Italia per garantire cooperazione e stabilità.

Riforma IGR, Spinelli: “Sinergia istituzionale e dialogo con i sindacati vincono per i lavoratori”.

Soddisfazione per la positiva conclusione delle trattative sulla riforma IGR viene espressa dalla Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli.

"La sinergia istituzionale e il dialogo con i sindacati - afferma - vincono per i lavoratori anche frontalieri". Dalla Senatrice l'elogio al Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti per l’ascolto costruttivo e il ringraziamento alle organizzazioni sindacali, "che - sostiene - hanno saputo tradurre la mobilitazione in una proposta costruttiva e coerente, dimostrando un alto senso civico e un impegno sempre orientato alla soluzione". Per la Spinelli, "il trionfo della responsabilità collettiva".

Prioritario ora che "il Tavolo possa riunirsi nel più breve tempo possibile per affrontare congiuntamente ogni ricaduta della riforma, fornendo - conclude - il necessario raccordo istituzionale con il Ministero italiano di competenza e assicurando che le relazioni tra i due Paesi continuino a crescere in un clima di fruttuosa cooperazione”.

