Riforma norme occupazione: il Segretario Lonfernini risponde alle Opposizioni e guarda avanti

Con il testo approvato ieri, afferma il Segretario di Stato al Lavoro, è stato aggiunto un “ulteriore tassello” al percorso riformatore partito all'inizio della Legislatura. Teodoro Lonfernini insiste anche sull'importanza del timing. La Riforma è stata infatti approvata in un momento nel quale il Paese “ha poco più del 2,5% di disoccupazione”; “un dato – sottolinea il Segretario di Stato – che non si vedeva dal 2008 ad oggi”: una “grande risposta” a crisi epocali come quella innescata dalla pandemia da Covid. Una “puntualità” che ad avviso di Lonfernini consentirà al Paese di avere strumenti normativi adeguati, quando eventualmente le difficoltà si ripresenteranno. E non mancano considerazioni di carattere prettamente politico. Il Segretario di Stato risponde infatti alle perplessità avanzate dalle forze di Minoranza, rimarcando come la Riforma delle norme relative all'occupazione non sia affatto una “scatola vuota”; “all'interno del PdL ci sono più dei ¾ degli elementi che volevamo portare a compimento”. “Ne rimane fuori una parte che sarà lavorata attraverso quella decretazione che tanto è stata condannata; ma necessaria, legittima e sicuramente molto utile”, anche nel rapporto con sindacati e categorie. Riforma appoggiata in modo compatto dalla Maggioranza. A tal proposito Lonfernini ricorda come siano state settimane “estremamente intense e complicate”; e ciò alla luce della mole di lavoro portata all'attenzione dell'Aula, a partire dall'intervento complessivo sulla previdenza. Il prossimo step sarà la Legge di Bilancio, “che avrà una programmazione fondamentale per i prossimi anni della Legislatura”. Lonfernini parla anche di una programmazione economica “che si proietta verso il futuro” e che necessita della “forza di questa Maggioranza”. Da qui una considerazione: “noi continuiamo a lavorare in Maggioranza con tutti quelli che vogliono stare dentro le responsabilità”.

Ascolta l'intervista al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini