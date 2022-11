Riforma pensioni, Libera: “Mancano visione del futuro e tutela delle risorse dei lavoratori”

Riforma pensioni, Libera: “Mancano visione del futuro e tutela delle risorse dei lavoratori”.

“Un Governo che non ascolta l'opposizione, né la piazza in sciopero contro le scelte dell’Esecutivo, sempre più distaccato dalla realtà”. Libera attacca e torna sulla riforma pensioni, appena varata dall'Aula, criticando, tra le altre cose, il no alla proposta di aumento dell’abbattimento del disincentivo per le madri con figli. “Resta – scrive - una serie di interventi che disincentivano le persone ad andare in pensione anzitempo e utilizza il fondo pensioni per quasi 200 milioni in 10 anni”. Lamenta mancanza di visione “verso le generazioni future e per la salvaguardia delle risorse dei lavoratori”, mentre promette di vigilare “sulla gestione dei fondi pensioni: vogliamo che siano garantiti oltre che investiti adeguatamente.

A termine della seduta consiliare, l'analisi politica: “i rapporti in maggioranza – per Libera - sono deteriorati; i progetti latitano; gli interventi strutturali non arrivano, specialmente quelli di delega Dc - lavoro e Igr”. E rilancia azione e progetti per costruire un’alternativa a questa maggioranza – scrive Libera - “povera nelle idee, che perde pezzi e che non lavora nell’interesse della comunità”.

