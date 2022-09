Riforma pensioni: USL riunisce i direttivi. Le criticità, anche in una lettera a Congresso e Consiglieri

Direttivi allargati a confronto per una riforma che incide su tutta la popolazione, pensionati compresi. Posizioni già espresse in fase di presentazione, a partire da un forte 'no' alla prima lettura a settembre per un testo che USL ritiene “andasse fatto, ma fatto bene” e una serie di criticità in evidenza: “Non si può pensare di non mettere soldi - da parte dello Stato - per sostenere le pensioni – osserva il Segretario Generale USL, Francesca Busignani - finché non ci sarà un traghettamento sostanziale sul Secondo Pilastro; non si può pensare di non discutere di Secondo Pilastro, perché in un futuro prenderà il posto del primo pilastro. Non si può pensare – prosegue - di dare tassi di sostituzione o disincentivi di uscita con delle percentuali che abbassano il tenore di vita in maniera sostanziale. Chi va in pensione – sottolinea ancora la Busignani - ha lavorato una vita, vuole mantenere il suo tenore di vita che ha costruito in una vita, non si può non discutere in maniera approfondita su un qualcosa che rischia invece di impoverire una popolazione, che di riflesso crea vortice recessivo che ricadrà per forza su tutto il Paese”.

Nel video, l'intervista al Segretario dell'USL, Francesca Busignani