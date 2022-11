Riforma previdenziale: in vista un confronto acceso sulla questione del prelievo dal Fondo pensioni

Relativamente veloce e senza troppi scossoni, fino ad ora, l'esame dell'articolato. Il vero “scoglio” è atteso in serata, quando con ogni probabilità si affronterà la questione del previsto prelievo fisso, dal Fondo Pensioni, di 17 milioni e mezzo annui nel biennio 2023-2024, e di 20 milioni dal 2025 al 2032. Misura indispensabile, ad avviso del Governo, per accompagnare la Riforma e garantire sostenibilità al sistema. Dopo le critiche dei sindacati è tuttavia prevedibile un'aspra battaglia delle Opposizioni; che prevedono un'erosione irreversibile di quella che definiscono “l'ultima vera riserva finanziaria pubblica”. E ciò – è stato detto – solo per “prendere tempo”.

Possibile un confronto acceso - fra le altre cose - anche riguardo all'articolo che verrà per primo affrontato questa sera, relativo al "limite temporaneo alla perequazione", con la previsione di una rivalutazione annuale delle pensioni ordinarie fissata in 2,2 punti percentuali, nel periodo che va da inizio gennaio 2023 a fine 2027, e dunque "slegata" dall'inflazione. Critiche di merito e di metodo, già nella discussione generale; quando le voci della piazza in sciopero erano ben udibili all'interno di Palazzo. Da qui un incontro dei rappresentanti dei lavoratori con i capigruppo, e una disponibilità al confronto delle forze governative. Una sintesi, tuttavia, non sarebbe stata trovata; raggiunte 40 firme, in Maggioranza, per la presentazione di nuovi emendamenti. Teoricamente, dunque, nessuna necessità di mediare.

Prova di compattezza, questa mattina, in occasione della votazione delle norme relative agli incentivi e ai disincentivi, riservati alle lavoratrici madri prossime al pensionamento. Insufficienti - per le Opposizioni – i benefici indicati nella Riforma. E ciò anche alla luce del più volte segnalato problema del calo demografico. La Maggioranza ha replicato sottolineando un totale disinteresse, sul punto, nella precedente legislatura. Ricordata invece la recente approvazione della legge a sostegno delle famiglie. Il Segretario alla Sanità ha dal canto suo rimarcato il “segnale di attenzione”, al valore sociale della maternità. In precedenza Ciavatta aveva risposto al fuoco di fila delle forze di Minoranza, ribadendo fra le altre cose come non sia possibile – viste le tante variabili - una riforma previdenziale definitiva; ricordato inoltre l'impegno dell'Esecutivo nella redazione di un PdL di revisione del modello di gestione, partendo da Fondiss.