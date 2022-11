Riforma Previdenziale: lavori ripresi nel pomeriggio. Approvata la riduzione dello sconto Smac sui carburanti

L'esame in seconda lettura della Riforma è ripreso dall'articolo 34: uno dei possibili punti d'inciampo del dibattito. Si tratta infatti della riduzione della scontistica Smac per l'acquisto di carburanti (10 centesimi al litro, invece degli attuali 15); e ciò per una durata di 6 anni. Previsto, nello stesso ambito temporale, un aumento di 10 centesimi a pacchetto del costo dei tabacchi. Il tutto per finanziare il fondo pensioni lavoratori subordinati; si parla complessivamente di circa 2 milioni e 800.000 euro annui. DML ha riproposto un emendamento abrogativo; in un simile momento – è stato spiegato – “intervenire sui costi petroliferi con questa misura lo riteniamo anacronistico”. Giusto rimpinguare il fondo pensioni – è stato osservato –, ma in questo modo si impatta fortemente sui bilanci delle famiglie. Con un simile provvedimento “orizzontale” non si risolvono i “problemi sociali”. Negativo anche il parere di Libera: un intervento che va a depotenziare uno strumento importante, in questa fase, è “poco ragionevole”; “bruttissimo segnale” alla cittadinanza.

Un esponente di RETE ha sottolineato come l'esborso dello Stato – quanto ai carburanti - resti immutato, ma cambi parzialmente la destinazione. Chi governa – è stato poi aggiunto da un altro rappresentante del Movimento - i conti li deve fare; rammarico per la posizione di DML. Contraria RF, nel momento in cui si fanno gli OdG per chiedere interventi di contrasto al caro-vita si va in senso opposto. Iniqua, ingiusta ed intempestiva – è stato detto – la riduzione della scontistica per i carburanti. Sulla stessa linea Iro Belluzzi, Indipendente di Libera; che ha comunque giudicato positivamente, nel complesso, l'operato della Segreteria Sanità in questa Riforma. Ho anche io qualche perplessità, ha riconosciuto un esponente di NPR. “Curioso” – a suo avviso - inserire uno strumento fiscale in una riforma previdenziale. Infine il Segretario Ciavatta che ha spiegato la ratio dell'articolo: intervento temporaneo, per accompagnare la piena entrata in vigore della riforma con un surplus di entrate. La riduzione dello sconto è su un prezzo del carburante già competitivo a San Marino. L'emendamento è stato respinto con 22 voti contrari e 19 favorevoli. Approvato anche l'intero articolo. Apprezzamento di Libera, invece, per l'articolo successivo, che prevede - per i pensionati che percepiscono la pensione ordinaria di vecchiaia – la possibilità di tornare a lavorare e continuare a percepire la pensione. Molto rapida l'approvazione anche dei successivi articoli. Decisa una pausa, invece, quando si è arrivati alla trattazione dell'articolo 40, che introduce la sospensione della pensione in caso di contributi non regolarizzati. Trovata una quadra su un emendamento condiviso dall'intera Aula, che limita l'operatività della norma ai soli lavoratori autonomi; il dipendente, infatti - ha ricordato Andrea Zafferani di RF -, in caso di irregolarità contributiva, si troverebbe in tale situazione non per propria responsabilità.