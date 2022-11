Riforma previdenziale: ripreso in serata l’esame dell’articolato

Relativamente veloce e senza troppi scossoni, in mattinata, l'esame dell'articolato. Prova di compattezza in occasione della votazione delle norme relative agli incentivi e ai disincentivi, riservati alle lavoratrici madri prossime al pensionamento. Dopo lo stop pomeridiano i lavori sono ripresi in serata dall’articolo 19, relativo al "limite temporaneo alla perequazione". Prevista una rivalutazione annuale delle pensioni ordinarie fissata in 2,2 punti percentuali, nel periodo che va da inizio gennaio 2023 a fine 2027, e dunque "slegata" dall'inflazione. Da Libera si è subito sottolineato come l’articolo – presentato come emendamento in Commissione – fosse tra quelli criticati dal sindacato, e potrebbe condizionare le rivalutazioni degli anni a venire, nell’ambito della contrattazione. Scelta oculata, è stato tuttavia ribadito dai banchi di RETE; in caso contrario vi sarebbe stato il rischio di inficiare completamente la riforma. Intervenuta anche DML; una rivalutazione completa avrebbe probabilmente vanificato l’intervento complessivo, è stato osservato. Ma uno sforzo “leggermente più importante” si poteva forse fare; l’idea era un 3%. Si chiede un sacrificio a tutta la popolazione – ha commentato Iro Belluzzi, indipendente di Libera -, anche ai pensionati. Comprendiamo la difficoltà del momento, ma viene erosa continuamente la capacità reddituale della cittadinanza. Auspicata maggiore parsimonia, allora, da parte degli apparati dello Stato. Una rivalutazione che tenesse completamente conto dell’inflazione in questo momento non era sostenibile, è stato riconosciuto dai banchi di RF; con i nostri emendamenti avevamo provato a fissare una percentuale leggermente più alta. Inevitabilmente – e forse involontariamente - tutto ciò potrà costituire una criticità in vista dei rinnovi contrattuali. In fase di replica il Segretario Ciavatta ha convenuto sulla necessità, in prospettiva, di legare le rivalutazioni previdenziali a quelle medie salariali; ma in questa fase, a suo avviso, sarebbe stato difficile decidere altrimenti. Vi era necessità di intervenire con quella percentuale proprio per non legarla alle questioni dei rinnovi contrattuali. L’articolo è stato approvato.