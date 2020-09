DIRITTO DI VOTO Riforma sul voto per le Giunte, Comites: "San Marino si proietta nel futuro"

Riforma sul voto per le Giunte, Comites: "San Marino si proietta nel futuro".

Enorme soddisfazione da parte del Comites per la riforma della legge sulle Giunte di Castello che non è un eufemismo definire epocale. E' stata approvata infatti dall'Aula la possibilità di votare anche per i cittadini non sammarinesi, residenti da almeno 10 anni. Secondo i numeri, resi pubblici dal Segretario agli Interni Elena Tonnini, si tratta di 2.977 neo-elettori, in gran parte italiani ma anche di altre nazionalità. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Il riconoscimento del diritto di elettorato attivo a favore degli stranieri in occasione delle elezioni delle Giunte è un evento storico, che proietta San Marino nel futuro e apre nuovi scenari nel percorso di avvicinamento di San Marino all'Europa - afferma Alessandro Amadei, presidente del Comites.



I più letti della settimana: