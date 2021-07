FESTA 28 LUGLIO Riforme e territorio: Libera chiama il governo alla prova dei fatti Matteo Ciacci: "Servono risposte su tanti temi, dalla giustizia al Green Pass, alla verità su come si è formata questa maggioranza"

Libera organizza la sua festa per il 28 luglio al Parco Ausa di Dogana: due giorni di festa e di dibattiti, anche coi politici del circondario. Il primo martedì sera alle 20, “San Marino alla prova delle riforme”: secondo Libera è tempo che il governo faccia chiarezza su una serie di temi, dalla giustizia, al Green Pass, alla verità, dice Ciacci, su come si è formata questa maggioranza, e se ne parlerà. “Affronteremo temi concreti, che interesseranno la cittadinanza”, aggiunge Dalibor Riccardi. Il 28 si parlerà di territorio, dalle 19.30 con un confronto con le realtà limitrofe, presenti il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e il candidato sindaco del Pd Jamil Sadegholvaad. Subito dopo la relazione conclusiva dello stesso segretario. E ancora tributi musicali, camminate ecologiche, e 90 palloncini colorati, racconta Enzo Colombini, che saranno liberati in cielo per ricordare le vittime del Covid a San Marino.

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, segretario di Libera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: