Riforme Istituzionali: dopo le turbolenze, riprende il percorso

A quasi sei mesi dall’ultima seduta è tornata a riunirsi la Commissione speciale per le riforme istituzionali per definire le modalità di prosecuzione dei lavori alla luce dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio lo scorso luglio. Il mandato prevede la predisposizione, entro maggio 2027, di alcune bozze di revisione di leggi e regolamenti. La ripresa del confronto è stata segnata dalle critiche dell’opposizione alla maggioranza e al Governo per le modifiche nel frattempo apportate al regolamento consiliare.

Per Rete, RF e Dml si è trattato di un’invasione di campo rispetto alle prerogative della Commissione. Critiche respinte dalla maggioranza, che – pur riconoscendo alcune forzature - ha ribadito la volontà di proseguire il percorso, escludendo uno stop ai lavori. Tra i temi da affrontare, il ruolo del consigliere e la possibile professionalizzazione della politica: si dovrà valutare se mantenere l’attuale sistema basato sul gettone oppure prevedere una professionalizzazione totale o parziale del mandato. Al centro anche la necessità di garantire ai consiglieri maggiori strumenti, informazioni e supporto tecnico.

I presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi hanno ottenuto il via libera alla creazione di gruppi di lavoro, articolati in tre macroaree, per approfondire i diversi temi. Durante il comma comunicazioni concordata la proposta di audizione, probabilmente già la prossima settimana, dei segretari di Stato agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi, sul recepimento dell’acquis comunitario, anche in vista dell’imminente firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea. Via libera anche alla richiesta della Consulta dei sammarinesi all’estero di essere audita sulle modalità di voto a distanza, con un’ampia delegazione, poiché all'interno dell'organismo non vi è una posizione univoca.









