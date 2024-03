FESTA ARENGO Riforme istituzionali, Psd-Libera-Ps chiedono un Dicastero per l'Europa e il Difensore Civico Il cammino della democrazia a dibattito insieme ai giuristi Alvaro Selva e Alberto Selva

“Idee per una democrazia più forte”. PSD, Libera e PS partono da qui, per festeggiare il 25 marzo e chiamano due giuristi, due conoscitori dell'ordinamento sammarinese, come Alvaro Selva e Alberto Selva, per riflettere sul cammino compiuto dal Titano per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto. Introdotti dal Presidente del PSD, Luca lazzari; dal Presidente del PS, Antonio Volpinari e dal Segretario di Libera, Matteo Ciacci, un excursus che parte dall'Arengo del 1906, passando dalla Carta dei Diritti del 1974 – quest'anno il 50esimo anniversario - e arriva fino ad oggi.

“Le norme costituzionali che stabiliscono i principi di questo Stato devono restare ferme – dice Alvaro Selva - Sono quelle che effettivamente disciplinano, creano i binari per la vita istituzionale, democratica, sociale, economica dello Stato. Dopo, ci sono delle leggi attuative, che possono essere di livello costituzionale, qualificato o ordinario, che disciplinano i singoli istituti. Ci sono dei margini, ci sono ancora delle cose da fare. Però, le scelte non sono sempre facili, perché ad una scelta di un certo tipo corrisponde un riflesso negativo di un altro tipo. Quindi, bisogna valutarle attentamente, senza avere la foga di arrivare a chissà quali riforme. Allo stesso tempo, però, ci deve portare alla consapevolezza - cosa che in tutti i sammarinesi ancora non c'è - che questo nostro Paese ha una vera e propria e valida costituzione”.

Quello delle riforme istituzionali è un tema più che mai aperto, con PSD, Libera e PS che lanciano le proprie proposte programmatiche in materia, a partire dall'orizzonte dell'associazione all'Unione Europea.

“Le proposte sono diverse, però, parlerei di due in particolare - annuncia Giuseppe Morganti di Libera -. Una è legata al nostro processo di associazione all'Unione Europea e prevede la possibilità di istituire, finalmente, un Dicastero dedicato all'Europa, in maniera tale che ci sia un collegamento con una commissione specifica e con tutti gli agglomerati che servono per discutere di questa tematica e tenerla sempre viva e aggiornata. La seconda proposta è quella dell'ombudsman, la figura di difensore civico, che deve sostenere i diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma non solo, anche della Magistratura, di tutti i poteri che potrebbero in qualche maniera contrastare il cittadino e lui, essendo appunto isolato, non avere la forza per poter sostenere il confronto. Il difensore civico lo aiuterà in questo".

Nel video, le interviste ad Alvaro Selva e a Giuseppe Morganti

