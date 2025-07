COMMISSIONE SPECIALE Riforme istituzionali: Zagrebelsky, Canzio e Pierfelici tra gli studiosi da invitare in audizione Presentata la lista degli esperti da sentire in vista delle riforme. Saranno contattati e saranno liberi di accettare o meno

Personaggi di primo piano del diritto e della vita istituzionale sia sammarinese che italiana: la Commissione speciale per le riforme ha stilato la lista dei giuristi ed esperti che saranno invitati in audizione per supportare San Marino nelle modifiche all'architettura istituzionale della Repubblica.

Tra loro diversi protagonisti della recente storia politica sammarinese, studiosi del diritto, ma anche docenti, avvocati, magistrati, membri o ex membri di istituzioni italiane e del Titano. 21 i profili finora individuati, tra i quali il celebre giurista Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte Costituzionale. Spicca, poi, l'attuale dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, insieme a Valeria Pierfelici, al giudice sammarinese a Strasburgo Gilberto Felici, al giurista ed ex ministro Augusto Barbera e Lamberto Emiliani, solo per citarne alcuni. La Commissione di Venezia, organismo del Consiglio d'Europa, indicherà un suo nome.

Si tratta di personalità che riflettono le diverse sensibilità dei commissari, come spiegato in Aula dai presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi. Gli interessati non sono ancora stati contattati: potranno, quindi, accettare o meno di partecipare a una serie di audizioni. La road map prevede di completarle tutte entro i primi giorni di ottobre per arrivare, dopo confronti interni, ad un riferimento in Consiglio a gennaio.





La lista dei 21 nomi designati: Luigi Lonfernini, Alvaro Selva, Cristoforo Buscarini, Alberto Selva, Valeria Ciavatta, Kristina Pardalos, Maria Alessandra Sandulli, Giuseppe De Vergottini, Augusto Barbera, Glauco Giostra, Giovanni Nicolini, Giovanni Canzio, Valeria Pierfelici, Fabio Giovagnoli, Gilberto Felici, Lamberto Emiliani, Guido Guidi, Vitaliano Esposito, Gustavo Zagrebelsky, Giovanna Crescentini, Piero De Luca

