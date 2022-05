Riforme pensioni, lavoro e IGR, Gatti: “Obiettivo, portarle a casa entro il 2022”

Pensioni, lavoro, IGR: tre riforme strutturali che il Governo intende portare avanti in un'ottica di sistema. “Per un confronto serio servono tempistiche adeguate – dice il Segretario alle Finanze, Marco Gatti anche in risposta ai rilievi sui ritardi mossi delle opposizioni – e ribadisce gli obiettivi temporali: “Sulla riforma delle pensioni – dice – il collega alla Sanità, Ciavatta, si sta confrontando con le parti sociali ed economiche sul testo. Ci saranno nodi politici da sciogliere ed equilibri da trovare, ma siamo a buon punto. Per la riforma del mercato del lavoro, – prosegue - riprenderà a breve il confronto sul testo predisposto dal Segretario Lonfernini. Per la Rifoma dell'Igr, è stato completato il confronto sulle linee guida, presentate alla Commissione Finanze, e sto lavorando all'articolato per avviare su questo i confronti. L'obiettivo del Governo – specifica - è quello di portare a casa queste tre importanti riforme entro il 2022”.

E torna a dettagliare la natura della riforma IGR: “L'intendimento – spiega Gatti - è quello di aumentare il gettito fiscale, senza far leva sulle aliquote, bensì sulla base imponibile. Inutile aumentare le aliquote e poi mantenere una serie di abbattimenti della base imponibile che, di fatto, abbassano l'aliquota stessa”.

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti