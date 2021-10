Riforme, Reggenza: “Coraggio delle azioni e concretezza per rendere accettabili sacrifici inevitabili” Indirizzo di saluto all'Aula dei Capitani Reggenti Mussoni e Simoncini, nella prima seduta consiliare. Focus sulle riforme per la ripartenza

Invocano uno sforzo collettivo e un rapporto di fiducia fra cittadinanza e politica per favorire un percorso virtuoso che rivitalizzi il tessuto economico e sociale per cogliere nuove opportunità per la Repubblica. I Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, tornano a rimarcare la capacità di resilienza del popolo sammarinese, dimostrata nelle fasi più acute della pandemia, auspicando che "la stessa coesione possa essere leva per quel forte rilancio del Paese che è oggi nelle aspettative di tutti”. Percorso virtuoso già intrapreso, che possa garantire "stabilità e attrattività rinnovata".

Poi, le riforme: in primo luogo, quella dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale “quali segnali di impegno verso l'equilibrio e autonomia dei poteri dello Stato”. Riforme urgenti e da affrontare con coraggio, in una fase segnata dal debito pubblico. Auspicano “il coraggio delle azioni e una visione prospettica che mobiliti le risorse umane e una concretezza che possa rendere accettabili anche i sacrifici inevitabili”. Alla politica e alle istituzioni chiedono realismo nell'impegno, “fuori dai tatticismi”; e al tessuto sociale “uno sforzo di sistema” per aiutare la politica, le componenti sindacali e imprenditoriali ad abbandonare vecchi modelli e adottare una nuova visione per la ristrutturazione dell'apparato pubblico, per l'equità nel lavoro, per la sussidiarietà. Verso l'appuntamento della Cop26, una visione che includa tra le priorità l'impegno sempre più rilevante per la transizione ecologica.

E ai giovani, la Reggenza indirizza un messaggio di fiducia, perché si sentano partecipi di un percorso corrispondente alle loro aspettative e ambizioni.

